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Новое мини-футбольное поле открыли 5 июля в городском поселке Зельва

Новое мини-футбольное поле открыли 5 июля в городском поселке Зельва на территории средней школы № 3. Спортивную площадку построили по социальному проекту, который реализует ассоциация "Белорусская федерация футбола" вместе со спонсорами. Этот проект - поручение Президента, и такие поля должны появиться во всех 118 районных центрах страны. Зельвенская площадка уже 98-я.

Эти площадки очень востребованы для ребят, и мы стараемся, чтобы эти площадки были в основном школах. Дети играют с утра до вечера, и я вам скажу, это есть результат, результат работы. И для нас это подспорье, потому что с юных ребят должны появиться уже будущие футболисты.
Владимир Базанов, председатель Белорусской федерации футбола
Очень нужный, ценный и, безусловно, своевременный подарок. В учреждении образования работает школьный футбольный клуб, в который входят 397 учащихся. В школе проводятся различные спортивные мероприятия, большое внимание уделяется развитию массового спорта.
Екатерина Игнатовец, директор СШ № 3 г. п. Зельва

Размер футбольного поля 20 на 40 метров, срок службы рассчитан на 25 лет. Заниматься здесь можно круглый год не только ученикам, но и всем жителям райцентра.

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