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Новое мини-футбольное поле открыли 5 июля в городском поселке Зельва
Новое мини-футбольное поле открыли 5 июля в городском поселке Зельва на территории средней школы № 3. Спортивную площадку построили по социальному проекту, который реализует ассоциация "Белорусская федерация футбола" вместе со спонсорами. Этот проект - поручение Президента, и такие поля должны появиться во всех 118 районных центрах страны. Зельвенская площадка уже 98-я.
Эти площадки очень востребованы для ребят, и мы стараемся, чтобы эти площадки были в основном школах. Дети играют с утра до вечера, и я вам скажу, это есть результат, результат работы. И для нас это подспорье, потому что с юных ребят должны появиться уже будущие футболисты.
Очень нужный, ценный и, безусловно, своевременный подарок. В учреждении образования работает школьный футбольный клуб, в который входят 397 учащихся. В школе проводятся различные спортивные мероприятия, большое внимание уделяется развитию массового спорта.
Размер футбольного поля 20 на 40 метров, срок службы рассчитан на 25 лет. Заниматься здесь можно круглый год не только ученикам, но и всем жителям райцентра.
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