Новое мини-футбольное поле открыли 5 июля в городском поселке Зельва

Эти площадки очень востребованы для ребят, и мы стараемся, чтобы эти площадки были в основном школах. Дети играют с утра до вечера, и я вам скажу, это есть результат, результат работы. И для нас это подспорье, потому что с юных ребят должны появиться уже будущие футболисты.

Владимир Базанов, председатель Белорусской федерации футбола

