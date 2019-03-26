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Новое направление медицинской помощи - раннюю реабилитацию - развивают в Минской области

Комплекс методик поможет восстановить состояние пациентов в реанимации сразу после тяжелых заболеваний, таких как инсульт или инфаркт. Специалисты разрабатывают новые подходы, презентуют их коллегам - проводят учебные видеоконференции для специалистов Минской области. Ежегодно в Минском областном центре медицинской реабилитации получают помощь свыше трех тысяч жителей столичного региона. Это пациенты после тяжелых травм, неврологических и кардиологических заболеваний.

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