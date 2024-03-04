Новое оборудование, больше торговых павильонов и фотозон. "Минскзеленстрой" рассказал, как обустроят пляжи

На минских пляжах появится новое оборудование, больше торговых павильонов и фотозон. О планах обустройства зон отдыха у воды рассказал генеральный директор УП "Минскзеленстрой" Александр Ермолович, сообщает БЕЛТА.

По словам Александра Ермоловича, ежегодно в городе разрабатывается программа подготовки территорий к летнему сезону, чтобы минчане могли комфортно провести время на природе. К реализации некоторых мероприятий уже приступили. Берег подсыпают песком, демонтируются пришедшие в негодность малые архитектурные формы, качели, взамен будут устанавливаться новые. Чуть позже специалисты приступят к покрасочным работам, ремонту подъездных дорог, автостоянок.

Ожидаются и новинки - креативные арт-объекты, фотозоны, деревянные беседки, столы, лежаки, детские игровые комплексы. В частности, в прошлом году на двух пляжах - на водохранилище Дрозды и Минском море - установили фоторамки, которые полюбились отдыхающим. Такие же локации появятся в других местах. Откроется больше нестационарных объектов торговли и общепита. В 2023 году их было порядка 80, дополнительно выставлены на торги еще 20 площадок.

"Наибольшей популярностью у жителей Минска пользуются пляжи Цнянского и Заславского водохранилищ. Они рассчитаны на отдых населения разных возрастных групп. В этом году сделаем акцент на семейномотдыхе. Там появятся новые теневые навесы, кабинки для переодевания, качели, скамейки, урны. Также будут заменены мангалы. Всего планируется установить дополнительно более 300 единиц оборудования", - рассказал Александр Ермолович.

По-другому будет выглядеть и пляж № 1 на Минском море - после прошлогоднего ветровала его площадь увеличилась примерно на 1 га. "После закрытия пляжного сезона уже были выполнены работы по планировке территорий с последующей отсыпкой пляжей, установкой малых архитектурных форм", - добавил руководитель предприятия.

Особое внимание уделено формированию крон существующих возрастных деревьев для уменьшения "парусности", чтобы минимизировать риск их падения при разгуле стихии. Также проведут обследование и очистку акваторий.

Всего на балансе предприятий УП "Минскзеленстрой" находятся 23 пляжа, из них на обслуживании Минского лесопаркового хозяйства - 20 (5 - на Цнянском, 8 - на Заславском водохранилищах, 5 и 2 - на водохранилищах Дрозды и Криница). Здесь установлено свыше 3,5 тыс. единиц оборудования.