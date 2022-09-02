Новое оборудование и планы по вводу котельных - как центральный регион готовится к отопительному сезону

В центральном регионе завершается подготовка к отопительному сезону. Всего на балансе почти 900 котельных на местных видах топлива, есть газовые и комбинированные. Такой комплекс скоро появится и в поселке Юбилейный Минского района. Вместе с природным газом будут использовать щепу (экономически топливо более выгодное). Кстати, новое оборудование белорусского производства мощностью 6 мегаватт. Установили его в рамках государственной программы "Энергосбережение".