ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Новое оборудование и планы по вводу котельных - как центральный регион готовится к отопительному сезону

В центральном регионе завершается подготовка к отопительному сезону. Всего на балансе почти 900 котельных на местных видах топлива, есть газовые и комбинированные. Такой комплекс скоро появится и в поселке Юбилейный Минского района. Вместе с природным газом будут использовать щепу (экономически топливо более выгодное). Кстати, новое оборудование белорусского производства мощностью 6 мегаватт. Установили его в рамках государственной программы "Энергосбережение".

В планах Минского района возвести еще две котельные: газовую для школы в Новом Дворе и такой же объект в Острошицком Городке. Всего местное население обеспечивают теплом более сотни котельных и почти 420 километров сетей. К осенне-зимнему сезону все проверили и подготовили.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все