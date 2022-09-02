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Новое оборудование и планы по вводу котельных - как центральный регион готовится к отопительному сезону
В центральном регионе завершается подготовка к отопительному сезону. Всего на балансе почти 900 котельных на местных видах топлива, есть газовые и комбинированные. Такой комплекс скоро появится и в поселке Юбилейный Минского района. Вместе с природным газом будут использовать щепу (экономически топливо более выгодное). Кстати, новое оборудование белорусского производства мощностью 6 мегаватт. Установили его в рамках государственной программы "Энергосбережение".
В планах Минского района возвести еще две котельные: газовую для школы в Новом Дворе и такой же объект в Острошицком Городке. Всего местное население обеспечивают теплом более сотни котельных и почти 420 километров сетей. К осенне-зимнему сезону все проверили и подготовили.
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