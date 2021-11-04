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Новое оборудование в минской детской инфекционной больнице увеличит количество исследований более чем в 2,5 раза

После ремонта административно-лабораторного корпуса детской инфекционной больницы в Минске возобновила работу вирусобактериологическая лаборатория. До начала реконструкции там ежегодно проводилось около 400 тыс. исследований, из них половины – для учреждений города. Новое оборудование увеличит количество исследований более чем в 2 с половиной раза. К примеру, прибор для проведения ПЦР в режиме реального времени может исследовать приблизительно 200 образцов биологического материала на коронавирус, а это в сутки до тысячи биологических проб.

Марина Соколова, главврач Городской детской инфекционной больницы г. Минска:

В детской инфекционной больнице планируют обновить еще и лечебный корпус.

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