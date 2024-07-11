Новое общежитие БНТУ распахнет двери в ноябре

Модерн снаружи и минимализм внутри. Новое общежитие БНТУ распахнет свои двери в ноябре. В нем разместится более тысячи студентов.

Облик здания сочетается с архитектурным стилем соседнего корпуса-корабля. Инфраструктуру дополнят: появятся велодорожка и автопарковка с местами для электрокаров. Запланированы медпункт и спортивный зал. В проекте и создание безбарьерной среды.