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Новое общежитие БНТУ распахнет двери в ноябре

Модерн снаружи и минимализм внутри. Новое общежитие БНТУ распахнет свои двери в ноябре. В нем разместится более тысячи студентов.

Облик здания сочетается с архитектурным стилем соседнего корпуса-корабля. Инфраструктуру дополнят: появятся велодорожка и автопарковка с местами для электрокаров. Запланированы медпункт и спортивный зал. В проекте и создание безбарьерной среды.

После первого корпуса строители начнут возведение второго. Новостройку в морском стиле возведут и для студентов БГТУ.

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