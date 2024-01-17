Новое поколение программистов и инженеров готовят на IT-уроках в Минской области

Компьютерная грамотность, визуальное программирование и 3D-моделирование. На IT-уроках в Минской области готовят новое поколение программистов и инженеров.

Так, в средней школе № 2 Колодищ изучать робототехнику начинают с первого класса. Сначала ученики знакомятся с устройством компьютера, текстами и графическим редактором, а затем переходят к детальному изучению языков программирования.

В 10-м классе школьники продолжают обучение в профильном инженерном классе, где углубленно изучают математику и физику, а также занимаются с преподавателями БНТУ.

Всего в Беларуси открыто более 200 инженерных классов. И в вузы выпускники профильного направления смогут поступать по льготам.