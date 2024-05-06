Новое повышение зарплат в сфере здравоохранения Беларуси, узнали, кому и на сколько увеличили надбавки

У медицинского работника, в зависимости от стажа, увеличится зарплата примерно от 50 до 100 рублей. Если учитывать, что в Минском районе 24 амбулатории и 6 фельдшерско-акушерских пунктов, это большое подспорье для сельского здравоохранения.

Гарик Барсамян, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, главврач Минской центральной районной клинической больницы