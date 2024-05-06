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Новое повышение зарплат в сфере здравоохранения Беларуси, узнали, кому и на сколько увеличили надбавки
Повышены зарплаты ряду медработников, в том числе увеличен размер доплаты за работу в сельской местности. Постановление действует с 1 мая. Так, увеличен размер надбавки фельдшерам выездных бригад скорой медпомощи, выезжающим самостоятельно со 110 до 160 % оклада. Доплаты за работу в сельской местности с 20 до 40 % базовой ставки - медработникам фельдшерско-акушерских пунктов, врачам общей практики в амбулаториях, участковых больницах, больницах сестринского ухода.
У медицинского работника, в зависимости от стажа, увеличится зарплата примерно от 50 до 100 рублей. Если учитывать, что в Минском районе 24 амбулатории и 6 фельдшерско-акушерских пунктов, это большое подспорье для сельского здравоохранения.
Повышение оплаты происходит на постоянной основе в системе здравоохранения. Как правило, два раза в год различным категориям медработников.
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