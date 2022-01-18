Новое пожарное депо открыли в Дятлове

Было принято решение с учетом того, что это здание открывается, приобретены и переданы в распоряжение РОЧС две новые автоцистерны вместимостью 5 и 10 тонн со всем комплектом оборудования для выезда на места происшествий.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси