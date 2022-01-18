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Новое пожарное депо открыли в Дятлове

Сегодня, в канун профессионального праздника спасателей, в Дятлове открыли новое пожарное депо: в современном двухэтажном здании разместились районный отдел МЧС и пожарная аварийно-спасательная часть № 1. Здесь созданы все условия для сотрудников. Есть тренажерный зал, учебный класс, комната отдыха, душевые и многое другое. До новоселья дятловские спасатели ютились в старом здании бывшей синагоги. Кроме бытовых условий, улучшилась и материально-техническая база. Современные гаражи с ремонтной зоной, станции обслуживания оборудования. Пополнился и автомобильный парк.

Было принято решение с учетом того, что это здание открывается, приобретены и переданы в распоряжение РОЧС две новые автоцистерны вместимостью 5 и 10 тонн со всем комплектом оборудования для выезда на места происшествий.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси


Сегодняшнее событие знаковое не только для нас, но и для всего Дятловского района. Сегодня созданы все условия для достойного несения службы личным составом, работниками, которые находятся на боевом дежурстве.
Сергей Казущик, начальник Дятловского РОЧС


Новое здание пожарного депо в Дятлове - это одна из составляющих Гродненской областной программы по переоснащению экстренных служб. В этом году планируется завершить реконструкцию здания РОЧС в Ивье. Продолжится приобретение аварийно-спасательной техники.


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