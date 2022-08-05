Новое пожарное депо открылось в Березино

Обновление инфраструкуры для эффективной работы спасателей. В Березино открылось новое современное здание пожарной части. Это еще один важный шаг в усовершенствовании материально-технической базы МЧС Минской области. В здании оборудовали спальню, душевые, тренажерный зал, комнату отдыха. Предусмотрели также воркаут-зону на открытом воздухе.