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Новое пожарное депо открылось в Гродно

Новая пожарная аварийно-спасательная часть открылась сегодня в молодом микрорайоне Грандичи в Гродно.

В новом двухэтажном здании комфортные условия для работы и отдыха - тренажерный зал, учебный класс. Гараж с современной спасательной и пожарной техникой. На территории части - учебно-тренировочная башня и спортивная площадка. В честь торжественного открытия участники заложили капсулу с посланием потомкам, а новоселам вручили сертификаты на приобретение спецтехники и спортивного инвентаря.


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Очень важно, чтобы люди были оснащены современной техникой и оборудованием, а без введения таких объектов разместить эту технику просто не представляется возможным. Самое главное, самое важное то, что географически и функционально есть возможность реагирования подразделения, она позволяет территориальным образом все наши моменты предусмотреть и перекрыть: прибыть как можно быстрее 24 на 7 к тому человеку, который требует помощи.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси

Рядом с новым подразделением спасатели в честь 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков высадили Аллею Памяти.

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