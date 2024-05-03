Новое пожарное депо открылось в Гродно

Очень важно, чтобы люди были оснащены современной техникой и оборудованием, а без введения таких объектов разместить эту технику просто не представляется возможным. Самое главное, самое важное то, что географически и функционально есть возможность реагирования подразделения, она позволяет территориальным образом все наши моменты предусмотреть и перекрыть: прибыть как можно быстрее 24 на 7 к тому человеку, который требует помощи.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси