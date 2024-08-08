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Новое здание гимназии № 42 в Минске примет школьников в 2024/2025 учебном году
Новое здание гимназии № 42 в микрорайоне Лебяжий почти готово. Уже 2 сентября оно примет более 1 тыс. учеников.
Учреждение образования - настоящий многофункциональный комплекс не только для развития знаний, но и спортивных побед. Кроме классов здесь два игровых зала, а еще пространства для хореографии и ритмики и два бассейна (для старших классов и начальных).
Впечатляет и уличная спортивная зона - этопрофессиональный комплекс. Рядом игровая площадка итерритория "футбола для двоих".
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