Новое здание гимназии № 42 в Минске примет школьников в 2024/2025 учебном году

Новое здание гимназии № 42 в микрорайоне Лебяжий почти готово. Уже 2 сентября оно примет более 1 тыс. учеников.

Учреждение образования - настоящий многофункциональный комплекс не только для развития знаний, но и спортивных побед. Кроме классов здесь два игровых зала, а еще пространства для хореографии и ритмики и два бассейна (для старших классов и начальных).