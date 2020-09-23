Новое здание краеведческого музея открыли в Червене

Живые скульптуры, музыкальная капелла и полонез Монюшко. Буквально час назад в Червене открыли новое здание краеведческого музея. Событие для района знаковое. Это подарок жителям и гостям города к областным "Дожинкам". Напомним, в Червене праздник хлеборобов пройдет в эту субботу. Здание краеведческого музея возвели с нуля менее чем за год. Кроме постоянной экспозиции, там оставили место и для выставок, и для конференц-зала. На втором этаже разместится фондохранилище.



Кроме краеведческого музея, накануне областных "Дожинок" в Червене открыли ЗАГС, благоустроили основные площадки города, провели ремонт Дома культуры. Новый облик приобрели гимназия, школа искусств. В субботу откроют детский сад в густонаселенном микрорайоне.



