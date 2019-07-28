Все службы РОВД под одной крышей! Новое здание Первомайского РОВД открыли в Витебске. В торжественном мероприятии принял участие министр внутренних дел Юрий Караев. Новый РОВД разместился на проспекте Строителей. Обновленный объект соответствует современным стандартам. В здании оборудованы учебные классы для патрульно-постовой службы и участковых инспекторов, есть и свой тренажерный зал. На территории - просторные навесы для служебного транспорта. Везде установлена система видеонаблюдения. Юрий Караев вручил личному составу Первомайского РОВД Витебска подарок от МВД - это новый Geely Atlas. Сотрудники этого отдела обслуживают самый большой район города с населением около двухсот тысяч человек.



