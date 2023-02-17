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Новое здание прокуратуры открыли в Марьиной Горке
В Марьиной Горке состоялось открытие нового здания прокуратуры Пуховичского района. Просторное двухэтажное здание оснащено самым современным оборудованием и технологиями, пишет БелТА.
"Мы открываем новое здание прокуратуры. Тем самым мы выполняем наши обязательства и перед людьми, и перед нашими сотрудниками правоохранительной сферы. По моему глубочайшему убеждению, комфортные условия должны быть не только там, где мы живем, но и там, где мы работаем. На нашей работе мы порой проводим по 12 часов, мало спим и еще меньше отдыхаем. И комфортные условия повышают эффективность нашей работы. Что касается прокуратуры, то это тот орган, где люди ищут защиты и справедливости", - сказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время открытия нового здания.
Как отметил Александр Турчин, в последние годы авторитет прокуратуры значительно вырос: "Это стало возможным в том числе благодаря колоссальной работе, которая проведена прокуратурой по расследованию дела о геноциде белорусского народа. Андрей Иванович (генеральный прокурор Андрей Швед. - Прим. БелТА), я искренне благодарен вам и вашим сотрудникам за ваши неравнодушие, профессионализм в восстановлении исторической справедливости в отношении сотен тысяч белорусов". Председатель Миноблисполкома добавил, что в настоящее время завершается работа по созданию музейного комплекса в "Хатыни", открытие которого состоится чуть более чем через месяц.
"Буквально за восемь месяцев было введено в эксплуатацию новое здание районной прокуратуры. Эти замечательные здания предназначены не только для прокурорских работников, но и для жителей. В данном случае жителей Пуховичского района, которые будут сюда приходить. Им тоже должно быть комфортно", - рассказал журналистам Андрей Швед.
Фото:Гепрокуратура
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