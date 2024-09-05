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Новое здание суда открылось в Островце

В Островце торжественно открыли новое здание суда. Просторные залы судебных заседаний, инфраструктура с учетом нужд всех групп населения и современные аудио-, видеосистемы.

Важно понимать, что суд для города - это еще и центр правового воспитания, где гражданин может оперативно получить необходимую правовую информацию и грамотную помощь. Всего в здании предусмотрено три зала судебных заседаний.

До конца этого года еще одно обновленное здание суда появится в Червене. А в 2025-м в Минске закончат работы над новым Апелляционным экономическим судом.

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