Новое здание суда открылось в Островце

В Островце торжественно открыли новое здание суда. Просторные залы судебных заседаний, инфраструктура с учетом нужд всех групп населения и современные аудио-, видеосистемы.

Важно понимать, что суд для города - это еще и центр правового воспитания, где гражданин может оперативно получить необходимую правовую информацию и грамотную помощь. Всего в здании предусмотрено три зала судебных заседаний.