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Новое здание выставочного центра "БелЭкспо" планируют построить в черте столицы

Новое здание выставочного центра "БелЭкспо" планируют построить в черте столицы, предположительно в районе улицы Корженевского или проспекта Жукова. Известно, что площадь будет от 20 тысяч кв. м. Пока идет работа над проектом и поиском инвестора. Об этом сегодня сообщил исполняющий обязанности директора национального выставочного центра. Напомним, что в прошлом году здание павильона на Янки Купалы снесли.

Уже завтра выставочный центр "БелЭкспо" отметит свой полувековой юбилей.

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