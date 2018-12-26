Новое здание выставочного центра "БелЭкспо" планируют построить в черте столицы, предположительно в районе улицы Корженевского или проспекта Жукова. Известно, что площадь будет от 20 тысяч кв. м. Пока идет работа над проектом и поиском инвестора. Об этом сегодня сообщил исполняющий обязанности директора национального выставочного центра. Напомним, что в прошлом году здание павильона на Янки Купалы снесли.



Уже завтра выставочный центр "БелЭкспо" отметит свой полувековой юбилей.