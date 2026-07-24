Нового министра лесного хозяйства Беларуси представили коллективу

Леса в Беларуси много, и его нужно грамотно и четко убирать, направлять в производственные цели. Об этом 24 июля говорил вице-премьер Юрий Шулейко, представляя коллективу Министерства лесного хозяйства нового главу ведомства Сергея Ульдиновича.

Ульдинович уже давно работает в этой отрасли, ранее занимал пост директора Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения.

Сегодня мощности лесного баланса позволяют строить новые перерабатывающие предприятия (такие как целлюлозно-картонный комбинат) или более интенсивно заниматься пилением и переработкой сырья силами концерна. А это - обеспечение внутреннего рынка и экспортные продажи.

Многое в лесном хозяйстве уже сделано предшественником Александром Куликом. Министерство более уверенно встало на ноги, был выполнен ряд важных задач и направлений работы.

Сегодня важно работать более интенсивно в том же русле, что и в последние годы, в том числе и по учету древесины. Уже ведется активная работа по созданию новой, более совершенной и обновленной цифровой системы.