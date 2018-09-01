Нового главу Минэнерго коллективу представил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко. С февраля прошлого года Виктор Каранкевич занимал должность первого заместителя министра энергетики. Под его руководством проведена значительная работа по совершенствованию тарифной политики на энергоресурсы и формированию прозрачного механизма установления тарифов. Глава ведомства настроен на дальнейшую эффективную работу.

А нового министра финансов представил премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Он обозначил первоочередные задачи, которые стоят перед ведомством. Это работа над проектом бюджета на следующий год, Налоговым кодексом, сокращением внешнего долга и ряд среднесрочных задач.