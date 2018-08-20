Дмитрий Крутой, министр экономики: Мы должны уменьшить зависимость от колебаний российского рубля

Представили сегодня коллективам новый министерский корпус. Министр экономики. Дмитрий Крутой ранее занимал должность первого зама и хорошо знаком с внутренними программами и документами. Новый министр подчеркнул, что особое внимание будет уделяться повышению устойчивости нашей экономики к внешним шокам.