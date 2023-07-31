Нового министра транспорта и коммуникаций представили коллективу

До назначения Алексей Ляхнович занимал должность первого заместителя главы ведомства. Поэтому все задачи управленцу хорошо известны: от развития сети местных дорог до обеспечения бесперебойной перевозки внешнеэкономических грузов. Сейчас отрасль в ситуации перемен, поэтому главная задача - оперативно адаптироваться к изменениям на рынке.