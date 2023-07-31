Нового министра жилищно-коммунального хозяйства представили коллективу

Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси: В рамках директивы создана программа "Комфортное жилье и благоприятная среда", в которой определены задачи. Если брать итоги работы отрасли за полугодие, то мы сработали лучше. Практически все показатели выполнены. У нас 361 предприятие, из них только два предприятия отработали с убытком.