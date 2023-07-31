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Нового министра жилищно-коммунального хозяйства представили коллективу

Нового министра жилищно-коммунального хозяйства представили коллективу

Капитальный ремонт жилья, замена лифтового оборудования и повышение зарплат в отрасли: нового министра жилищно-коммунального хозяйства коллективу представил вице-премьер Анатолий Сивак. Среди приоритетов в работе также строительство станций обезжелезивания.

Задача к 2025 году полностью обеспечить население качественной питьевой водой, на уровень 98 процентов выйдем уже к концу этого года. Геннадий Трубило подчеркнул, что вектор работы задан соответствующей Директивой Президента, которой определены основные направления деятельности ведомства.


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Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси: В рамках директивы создана программа "Комфортное жилье и благоприятная среда", в которой определены задачи. Если брать итоги работы отрасли за полугодие, то мы сработали лучше. Практически все показатели выполнены. У нас 361 предприятие, из них только два предприятия отработали с убытком.

Что касается обращений и жалоб населения, то в прошлом году в системе жилищно-коммунального хозяйства их количество снизилось примерно на 5-7 процентов к уровню предыдущего года. Тенденция сохраняется и в нынешнем году.

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