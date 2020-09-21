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Нового ректора БГМУ представил коллективу Дмитрий Пиневич

Нового ректора Белорусского государственного медицинского университета

коллективу сегодня представил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. Сергей Рубникович для БГМУ человек не новый, 15 лет проработал в стенах университета. До назначения был заведующим кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии БелМАПО. Среди приоритетных задач, которые поставлены перед учреждением, практикоориентированность, совершенствование симуляционных центров, внедрение новых технологий в учебный процесс, рост экспорта образовательных услуг.

Что касается прежнего ректора, он остается в строю. Анатолий Сикорский продолжит работать на кафедре. К слову, сегодня республиканский профсоюз работников здравоохранения отметил Анатолия Сикорского нагрудным знаком "Лучший наставник".

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