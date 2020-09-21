Нового ректора БГМУ представил коллективу Дмитрий Пиневич

коллективу сегодня представил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. Сергей Рубникович для БГМУ человек не новый, 15 лет проработал в стенах университета. До назначения был заведующим кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии БелМАПО. Среди приоритетных задач, которые поставлены перед учреждением, практикоориентированность, совершенствование симуляционных центров, внедрение новых технологий в учебный процесс, рост экспорта образовательных услуг.