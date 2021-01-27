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Нового руководителя КГК Беларуси представил коллективу премьер-министр Роман Головченко

Василий Герасимов исполнял обязанности председателя КГК с сентября прошлого года. Роман Головченко подчеркнул, что назначение - это высокая оценка проделанной работы ведомства под руководством Василия Герасимова. Впереди предстоит ежедневный труд по решению важных государственных вопросов и текущих задач в поле деятельности Госконтроля. Премьер-министр отметил аналитические способности нового председателя, а также его чувство высокой ответственности и принципиальность в отстаивании государственных интересов.

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