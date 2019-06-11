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Нового руководителя представили в Министерстве здравоохранения

Для Владимира Караника сфера медицины и коллектив министерства хорошо знакомы. До того как возглавить ведомство, напомним, он работал главврачом в Минском городском онкодиспансере. Выступал за распространение программ скрининга онкозаболеваний, активно занимался модернизацией медучреждения. Представляя нового руководителя, вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко также поблагодарил за работу его предшественника. Валерий Малашко возглавлял ведомство около двух с половиной лет.

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