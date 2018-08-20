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Нового руководителя сегодня приветствовали в Министерстве архитектуры и строительства
Дмитрия Микуленка коллективу представил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев. Он, к слову, в правительстве тоже среди новичков - курирует вопросы транспорта, строительства и ЖКХ. Сегодня сфера строительства - локомотив экономики, ей и особое внимание, заметил вице-премьер. Новый же руководитель ведомства среди первостепенных вопросов называет создание рабочих мест и стабильную зарплату.
Кроме того, министр архитектуры и строительства анонсировал модернизацию в отрасли в целом. Дмитрий Микуленок призывает строить не только красиво, но и прагматично, что называется на века.
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