Нового руководителя сегодня приветствовали в Министерстве архитектуры и строительства

Дмитрия Микуленка коллективу представил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев. Он, к слову, в правительстве тоже среди новичков - курирует вопросы транспорта, строительства и ЖКХ. Сегодня сфера строительства - локомотив экономики, ей и особое внимание, заметил вице-премьер. Новый же руководитель ведомства среди первостепенных вопросов называет создание рабочих мест и стабильную зарплату.

Кроме того, министр архитектуры и строительства анонсировал модернизацию в отрасли в целом. Дмитрий Микуленок призывает строить не только красиво, но и прагматично, что называется на века.