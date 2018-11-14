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Нового руководителя Шумилинского района Олега Быкова представили активу региона
Развитие агропромышленного комплекса и создание условий для малого и среднего бизнеса. Эти задачи предстоит решать новому руководителю Шумилинского района Олегу Быкову. Накануне на должность председателя райисполкома он был назначен Президентом. А сегодня активу региона Олега Быкова представил губернатор Николай Шерстнев. По его словам, жизнь и трудовая деятельность нового руководителя прошли в Шумилинском районе. Он хорошо знает проблемы своей малой родины. И несмотря на достаточно молодой возраст - председателю райисполкома 44 - опытный хозяйственник и руководитель.
До повышения Олег Быков работал заместителем председателя Шумилинского райисполкома и курировал вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры. Строительство жилья также останется приоритетом в работе нового руководителя.
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