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Нового руководителя представили коллективу Министерства внутренних дел
Работа не на статистику, внутренняя дисциплина и современная подготовка кадров. На эти направления стоит акцентировать внимание в работе МВД. Госсекретарь Совбеза Станислав Зась представил сегодня коллективу Министерства внутренних дел нового руководителя Юрия Караева. Как отметил Станислав Зась, совершенно недопустимо, когда преступление совершает человек, стоящий на страже закона. Необходимо в целом усовершенствовать систему отбора, обучения и работы личного состава.
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