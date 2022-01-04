Новогоднее чудо свершилось - более 300 детей стали участниками республиканской профсоюзной елки

Все, что мы делаем в жизни, мы, по сути, делаем для наших детей. И здесь нет разделения, родной ребенок или нет. Это все наши дети. Их улыбки, их настроение - это самое дорогое. От них мы заряжаемся энергией, черпаем позитив и заряд бодрости. Именно для них мы работаем и стараемся сделать все возможное, чтобы у каждого ребенка было больше возможностей для развития. И, конечно, особое внимание надо тем детям, которые столкнулись с какими-то сложностями в жизни. Где-то надо помочь финансово, где-то - просто быть рядом в сложный период или стать наставникам для молодого человека. Мы всегда оказываем такую поддержку.

Старт новогоднему представлению дал председатель ФПБ Михаил Орда