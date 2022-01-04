3.76 BYN
Новогоднее чудо свершилось - более 300 детей стали участниками республиканской профсоюзной елки
Благотворительный новогодний праздник от ФПБ уже давно стал доброй традицией. Ежегодно множество мальчишек и девчонок собираются в Республиканском Дворце культуры профсоюзов, чтобы познакомиться и вместе погрузиться в сказку.
Участниками таких утренников становятся воспитанники социальных приютов, школ-интернатов, дети с инвалидностью, из многодетных и малообеспеченных семей. Всех их ожидает не только яркое представление, но и подарки.
"Я попросила у Деда Мороза игрушку-уточку и много-много конфет!" - делится 11-летняя Полина Булай. Девочка тщательно подготовилась к празднику - нарядилась в платье принцессы.
Благотворительная акция "Профсоюзы - детям" проводится с 2002 года. В прошлом году только в период новогодних и рождественских мероприятий сумма оказанной помощи превысила 710 тыс. рублей.
Среди гостей профсоюзной елки - ребята из минского детского дома №3. Сюда они приехали вместе с учителем-дефектологом Натальей Бурой.
"Это Мирон, Настя, Дима, Никита и Миша, - представляет своих воспитанников педагог. - Ребята очень довольны: танцуют, поют, фотографируются, заряжаются эмоциями и много снимают на камеру телефона, чтобы потом показать видео своим друзьям. Мы очень благодарны Федерации профсоюзов на возможность находиться здесь".
Все, что мы делаем в жизни, мы, по сути, делаем для наших детей. И здесь нет разделения, родной ребенок или нет. Это все наши дети. Их улыбки, их настроение - это самое дорогое. От них мы заряжаемся энергией, черпаем позитив и заряд бодрости. Именно для них мы работаем и стараемся сделать все возможное, чтобы у каждого ребенка было больше возможностей для развития. И, конечно, особое внимание надо тем детям, которые столкнулись с какими-то сложностями в жизни. Где-то надо помочь финансово, где-то - просто быть рядом в сложный период или стать наставникам для молодого человека. Мы всегда оказываем такую поддержку.
Сегодня около 200 детских учреждений по всей стране являются подшефными профсоюзов. Им помогают с ремонтом, закупкой необходимого оборудования и многим другим. Причем делается это не только в канун новогодних праздников, но и перед началом учебного года, в летнюю оздоровительную кампанию, ко Дню защиты детей.
Кроме того, не остаются без внимания и дети работников организаций и предприятий. По инициативе профкомов на местах устраиваются праздники с вручением подарков, интересные экскурсии.
В целом профсоюзные новогодние акции пройдут до середины января и охватят более 60 тыс. детей по всей стране. Профсоюзные активисты сделают все возможное, чтобы в это волшебное время ни один ребенок не остался без заботы и маленького чуда.