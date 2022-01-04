Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Новогоднее чудо свершилось - более 300 детей стали участниками республиканской профсоюзной елки

Новогоднее чудо свершилось - более 300 детей стали участниками республиканской профсоюзной елки

Благотворительный новогодний праздник от ФПБ уже давно стал доброй традицией. Ежегодно множество мальчишек и девчонок собираются в Республиканском Дворце культуры профсоюзов, чтобы познакомиться и вместе погрузиться в сказку.

Участниками таких утренников становятся воспитанники социальных приютов, школ-интернатов, дети с инвалидностью, из многодетных и малообеспеченных семей. Всех их ожидает не только яркое представление, но и подарки.

"Я попросила у Деда Мороза игрушку-уточку и много-много конфет!" - делится 11-летняя Полина Булай. Девочка тщательно подготовилась к празднику - нарядилась в платье принцессы.


Изображение

Благотворительная акция "Профсоюзы - детям" проводится с 2002 года. В прошлом году только в период новогодних и рождественских мероприятий сумма оказанной помощи превысила 710 тыс. рублей.

Среди гостей профсоюзной елки - ребята из минского детского дома №3. Сюда они приехали вместе с учителем-дефектологом Натальей Бурой.

"Это Мирон, Настя, Дима, Никита и Миша, - представляет своих воспитанников педагог. - Ребята очень довольны: танцуют, поют, фотографируются, заряжаются эмоциями и много снимают на камеру телефона, чтобы потом показать видео своим друзьям. Мы очень благодарны Федерации профсоюзов на возможность находиться здесь".

Все, что мы делаем в жизни, мы, по сути, делаем для наших детей. И здесь нет разделения, родной ребенок или нет. Это все наши дети. Их улыбки, их настроение - это самое дорогое. От них мы заряжаемся энергией, черпаем позитив и заряд бодрости. Именно для них мы работаем и стараемся сделать все возможное, чтобы у каждого ребенка было больше возможностей для развития. И, конечно, особое внимание надо тем детям, которые столкнулись с какими-то сложностями в жизни. Где-то надо помочь финансово, где-то - просто быть рядом в сложный период или стать наставникам для молодого человека. Мы всегда оказываем такую поддержку.
Старт новогоднему представлению дал председатель ФПБ Михаил Орда


Изображение

Сегодня около 200 детских учреждений по всей стране являются подшефными профсоюзов. Им помогают с ремонтом, закупкой необходимого оборудования и многим другим. Причем делается это не только в канун новогодних праздников, но и перед началом учебного года, в летнюю оздоровительную кампанию, ко Дню защиты детей.

Кроме того, не остаются без внимания и дети работников организаций и предприятий. По инициативе профкомов на местах устраиваются праздники с вручением подарков, интересные экскурсии.


Изображение

В целом профсоюзные новогодние акции пройдут до середины января и охватят более 60 тыс. детей по всей стране. Профсоюзные активисты сделают все возможное, чтобы в это волшебное время ни один ребенок не остался без заботы и маленького чуда.