Новогоднее настроение, хороводы и подарки - заветные мечты ребят Могилевской области исполнила "Белая Русь"

Новогоднее настроение, хороводы вокруг елки и презенты юным жителям Могилевской области сегодня подарила "Белая Русь". Дворец культуры собрал около 250 ребят из всех уголков региона. Они стали зрителями сказочного мюзикла, в котором побеждает доброта. Особые поздравления прозвучали в адрес победителей конкурса на лучшее письмо Деду Морозу.