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Новогоднее настроение, хороводы и подарки - заветные мечты ребят Могилевской области исполнила "Белая Русь"
Новогоднее настроение, хороводы вокруг елки и презенты юным жителям Могилевской области сегодня подарила "Белая Русь". Дворец культуры собрал около 250 ребят из всех уголков региона. Они стали зрителями сказочного мюзикла, в котором побеждает доброта. Особые поздравления прозвучали в адрес победителей конкурса на лучшее письмо Деду Морозу.
От общественного объединения "Белая Русь" участники праздничного утренника получили сладкие подарки и пожелания, чтобы все самые добрые мечты исполнились!
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