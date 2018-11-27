Новогоднее настроение в каждый дом - на еловых полях в Смолевичском районе подрастают хвойные деревья

С каждым днем столица и города Минской области все больше меняют свой образ к зимним праздникам. А чтобы новогоднее настроение наполнило каждый дом, сейчас активно работают и в лесных хозяйствах. Хвойные деревья до десяти лет выращивают в специальных питомниках. Только на этих еловых полях в Смолевичском районе подрастают 7 миллионов саженцев. Для них создают специальные условия. Чтобы ель была пышной и симметричной, между стволами оставляют определенное расстояние, деревья подкармливают специальными удобрениями.

