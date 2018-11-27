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Новогоднее настроение в каждый дом - на еловых полях в Смолевичском районе подрастают хвойные деревья
С каждым днем столица и города Минской области все больше меняют свой образ к зимним праздникам. А чтобы новогоднее настроение наполнило каждый дом, сейчас активно работают и в лесных хозяйствах. Хвойные деревья до десяти лет выращивают в специальных питомниках. Только на этих еловых полях в Смолевичском районе подрастают 7 миллионов саженцев. Для них создают специальные условия. Чтобы ель была пышной и симметричной, между стволами оставляют определенное расстояние, деревья подкармливают специальными удобрениями.
Заготовку праздничных деревьев в лесах начинают ближе к середине декабря. Приобрести их можно в лесничествах, а также на традиционных елочных базарах. В этом году они стартуют в столице 22 декабря. Цена новогодних елей будет начинаться от 8 рублей.
Тем временем торговые центры начали продажу искусственных елей, а также новогодних украшений.
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