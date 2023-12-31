3.32 RUB
3.52 USD
3.71 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Новогоднее обращение Президента Александра Лукашенко к белорусскому народу
Дорогие соотечественники!
Гости Беларуси!
Через несколько мгновений мы шагнем в новый, 2024 год.
Но мысленно мы уже рисуем его облик. Облик нашего будущего.
Провожая Год мира и созидания, загадываем, чтобы следующий был таким же мирным для всех нас, для Беларуси. Мирным для наших соседей, да и для всех людей. И, конечно, мы хотим, чтобы лучшее приумножилось.
Нет мира без созидания и нет созидания без мира.
Мы же хотим и завтра видеть, как любящие пары становятся семьями, поздравлять родителей с рождением малышей, радоваться за друзей и родных, которые дождались внуков и правнуков.
Для нас важно быть здоровыми, видеть, как дети с радостью идут в детские сады и школы, а вчерашние студенты становятся настоящими профессионалами.
Важно знать, что наши старики и нуждающиеся в особой опеке окружены заботой и вниманием.
Поэтому спасибо всем, кто отдает себя без остатка сложнейшей работе - работе с людьми, изо дня в день оправдывая доверие миллионов своих соотечественников.
Это и есть наш путь - путь созидания, дорога длиною в жизнь, по которой мы идем день за днем.
Мы же хотим, чтобы и в новом году в квартирах и домах было уютно и тепло, на столах были вкусные и полезные продукты, а за окном всегда открывался вид на ухоженные мирные улицы, детские площадки и зеленые парки.
Мы хотим видеть, как развиваются наши города, а жизнь в глубинке становится более комфортной и современной.
Спасибо вам, труженики! Всем, кто каждый год буквально вырывает урожай из плена непогоды, кормит нас, одевает и производит востребованные на мировых рынках товары, развивает науку, технологии, проектирует и строит.
В истекшем году нас пытались поставить на колени, удушить экономически... Но мы не просто выстояли, мы всесторонне развивались, двигаясь к своей цели!
И мы можем сделать еще больше, зная, что живем за надежной спиной всех, кто преданно служит Родине и любит ее.
Потому что нет сильнее стимула к развитию, чем уверенность в завтрашнем дне и уверенность в безопасности народа.
Люди в погонах, спасибо вам за мир!
Дорогие соотечественники!
Наступает 2024 год - Год качества. Качества, которое давно стало стилем жизни белорусов, национальной чертой, а теперь станет символом всех начинаний.
В нашу жизнь вернется добрая традиция присваивать почетный знак лучшим производителям товаров и услуг. Его первые обладатели войдут в историю независимой Беларуси.
В политическом поле страны в новом статусе возродится древняя славянская традиция народовластия. Впервые Всебелорусское народное собрание начнет свою работу на правах конституционного органа. Тем самым мы создадим фундамент белорусской национальной государственности. В единый день голосования изберем Парламент и депутатов Советов.
2024-й - год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Для нас нет даты важнее. Отметить юбилей на должном уровне, так, чтобы память о героях того времени жила вечно, - дело чести и гарантия мира в будущем.
Скоро эти и многие другие события стремительно ворвутся в историю страны.
Мы продолжим созидать, сохраняя и обогащая своим творчеством и талантом культурное достояние, отстаивая национальные интересы, оберегая исконные традиции и ценности. Мы будем делать все, чтобы наша страна стала еще краше, уютнее и сильнее.
Это наш дом. Для каждого он начинается с родного порога и любимой семьи, а для всех вместе, для единой нации становится нерушимой крепостью.
Дорогие белорусы!
В новогоднюю ночь прежде всего желаю встретить наступающий, 2024 год, душевно и по-праздничному ярко.
Всем, кто трудится, когда страна празднует, - доброго новогоднего настроения.
Нашим ветеранам войны и труда в наступающем году желаю сил и крепкого здоровья, всем малышам - счастливого детства, молодежи - яркой юности.
Пусть сейчас и всегда мягкое сияние окон, где за накрытыми столами собрались родные люди и встретились друзья, окутывает белорусскую святую землю.
Пусть все наши самые смелые мечты и желания исполнятся во имя мира и жизни.
Будьте счастливы!
С Новым годом!
Президент Республики Беларусь,
Александр Лукашенко
Президент
Все
Лукашенко одобрил проект договора Беларуси и России о гарантиях безопасности в рамках СГ
Лукашенко одобрил поправки в межправсоглашение с Россией в области экспорта нефти и нефтепродуктов
Беларусь присоединится к Уставу Международной организации гражданской обороны
Президент Беларуси поздравил жителей Брестской области с 85-летием со дня ее образования
Политика
Все
Общество
Все
Месяц гастрономического туризма в Беларуси. Узнали, куда можно отправиться в кулинарное путешествие
Генсек ОДКБ заявил о продвижении наступательной инфраструктуры НАТО к границам Беларуси и России
Председатель ЦИК Беларуси: Наша избирательная система соответствует всем международным стандартам
Белорусов 5 декабря ждет похолодание и снег
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все