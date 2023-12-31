Новогоднее обращение Президента Александра Лукашенко к белорусскому народу

Дорогие соотечественники!

Гости Беларуси!

Через несколько мгновений мы шагнем в новый, 2024 год.

Но мысленно мы уже рисуем его облик. Облик нашего будущего.

Провожая Год мира и созидания, загадываем, чтобы следующий был таким же мирным для всех нас, для Беларуси. Мирным для наших соседей, да и для всех людей. И, конечно, мы хотим, чтобы лучшее приумножилось.

Нет мира без созидания и нет созидания без мира.

Мы же хотим и завтра видеть, как любящие пары становятся семьями, поздравлять родителей с рождением малышей, радоваться за друзей и родных, которые дождались внуков и правнуков.

Для нас важно быть здоровыми, видеть, как дети с радостью идут в детские сады и школы, а вчерашние студенты становятся настоящими профессионалами.

Важно знать, что наши старики и нуждающиеся в особой опеке окружены заботой и вниманием.

Поэтому спасибо всем, кто отдает себя без остатка сложнейшей работе - работе с людьми, изо дня в день оправдывая доверие миллионов своих соотечественников.

Это и есть наш путь - путь созидания, дорога длиною в жизнь, по которой мы идем день за днем.

Мы же хотим, чтобы и в новом году в квартирах и домах было уютно и тепло, на столах были вкусные и полезные продукты, а за окном всегда открывался вид на ухоженные мирные улицы, детские площадки и зеленые парки.

Мы хотим видеть, как развиваются наши города, а жизнь в глубинке становится более комфортной и современной.

Спасибо вам, труженики! Всем, кто каждый год буквально вырывает урожай из плена непогоды, кормит нас, одевает и производит востребованные на мировых рынках товары, развивает науку, технологии, проектирует и строит.

В истекшем году нас пытались поставить на колени, удушить экономически... Но мы не просто выстояли, мы всесторонне развивались, двигаясь к своей цели!

И мы можем сделать еще больше, зная, что живем за надежной спиной всех, кто преданно служит Родине и любит ее.

Потому что нет сильнее стимула к развитию, чем уверенность в завтрашнем дне и уверенность в безопасности народа.

Люди в погонах, спасибо вам за мир!

Дорогие соотечественники!

Наступает 2024 год - Год качества. Качества, которое давно стало стилем жизни белорусов, национальной чертой, а теперь станет символом всех начинаний.

В нашу жизнь вернется добрая традиция присваивать почетный знак лучшим производителям товаров и услуг. Его первые обладатели войдут в историю независимой Беларуси.

В политическом поле страны в новом статусе возродится древняя славянская традиция народовластия. Впервые Всебелорусское народное собрание начнет свою работу на правах конституционного органа. Тем самым мы создадим фундамент белорусской национальной государственности. В единый день голосования изберем Парламент и депутатов Советов.

2024-й - год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Для нас нет даты важнее. Отметить юбилей на должном уровне, так, чтобы память о героях того времени жила вечно, - дело чести и гарантия мира в будущем.

Скоро эти и многие другие события стремительно ворвутся в историю страны.

Мы продолжим созидать, сохраняя и обогащая своим творчеством и талантом культурное достояние, отстаивая национальные интересы, оберегая исконные традиции и ценности. Мы будем делать все, чтобы наша страна стала еще краше, уютнее и сильнее.

Это наш дом. Для каждого он начинается с родного порога и любимой семьи, а для всех вместе, для единой нации становится нерушимой крепостью.

Дорогие белорусы!

В новогоднюю ночь прежде всего желаю встретить наступающий, 2024 год, душевно и по-праздничному ярко.

Всем, кто трудится, когда страна празднует, - доброго новогоднего настроения.

Нашим ветеранам войны и труда в наступающем году желаю сил и крепкого здоровья, всем малышам - счастливого детства, молодежи - яркой юности.

Пусть сейчас и всегда мягкое сияние окон, где за накрытыми столами собрались родные люди и встретились друзья, окутывает белорусскую святую землю.

Пусть все наши самые смелые мечты и желания исполнятся во имя мира и жизни.

Будьте счастливы!

С Новым годом!

Президент Республики Беларусь,