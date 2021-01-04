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Новогоднее обращение президента Беларуси в трендах YouTube
Новогоднее поздравление президента в трендах YouTube. И внимание к сказанному под бой курантов не ослабевает. Александр Лукашенко по традиции отметил то, чего мы достигли. И даже упоминания одной строкой сделают этот список весьма внушительным. "Не потерять то, что создано, и поступательно, без потрясений двигаться вперед", - такой видится генеральная линия нового, 2021 года. Все предстоящие изменения в стране будут продиктованы исключительно разумной необходимостью (мир ведь тоже не стоит на месте). Но при этом перемены будут из разряда эволюционных изменений, а не кардинальной ломки. Об этом (как о главном акценте политики-20/21) скажут политологи и депутаты, анализируя новогоднее обращение главы государства.
2021 объявлен Годом народного единства. И эту задачу нам придется решать сообща. Так же, как общими усилиями предстоит развивать достижения суверенной Беларуси. А многие направления развития определит Всебелорусское народное собрание. Это важнейшее событие в жизни страны стартует 11 февраля при участии более двух с половиной тысяч делегатов, представляющих все регионы Беларуси. Большой общественный диалог пройдет в двухдневном формате.
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