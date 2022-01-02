Новогоднее поздравление от создателей хита "Любимую не отдают"

Их давно и заслуженно называют народными. В этом году исполнилось ровно 15 лет, как творческий тандем Юлии Быковой и Евгения Олейника создает белорусскую "Ауру". Новогоднее поздравление для всех зрителей нашего телеканала от создателей главного хита минувшей осени "Любимую не отдают". Того самого, через который группа заявила о любви к Беларуси на всю Европу.