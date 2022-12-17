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"Новогоднее путешествие" - премьера в Белгосцирке

Невероятные возможности человеческого тела, изысканные трюки и грациозные артисты-животные. На манеже Белгосцирка презентация новогоднего шоу.

Это совместный проект белорусской труппы с артистами Якутского цирка. "Воздушный полет и трапеция", "Трио жонглеров", "Акробатическая дорожка", белые тигры и пони. Два отделения циркового представления посвятили теме зимы и наступающим праздникам.

Премьерный показ 17 декабря. Шоу останется в афише Минска до 15 января.

Фото:Белгосцирк

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