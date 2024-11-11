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Новогодние приключения организовали для детей во Дворце Независимости

Во Дворце Независимости в рамках акции "Наши дети" на протяжении двух дней радушно встречали маленьких гостей.

6 января в атмосферу праздника окунулись более 300 ребят из Гродненской, Гомельской, Брестской областей и Минска. Это ребята из самых разных категорий: те, кто воспитывается в многодетных или неполных семьях, дети-сироты и без попечения родителей. Атмосфера - настоящая детская мечта: любимые сказочные персонажи, хороводы и песни, интерактивы и мастер-классы.

Каждый ребенок получил подарок от имени Президента: рюкзак, игрушка, конфеты и уютный комплект. После каникул ребята пойдут в школу уже в обновках.

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