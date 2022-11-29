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Новогодние елки начали устанавливать в Могилеве
29 ноября в Могилеве приступили к монтажу двух городских елок: на площади Единства - высотой 18 метров и на площади Славы - 10 метров, пишет sb.by.
Главная же елка будет располагаться на площади Ленина и станет самой высокой в городе - новогодняя красавица поднимется вверх на 36 метров. Ее начнут монтировать 3 декабря, а пока она в разобранном виде едет из России. Могилев будут украшать елки около городского центра творчестваи Дворца культуры области.
А17 декабря в Могилеве планируют провести новогодний автопарад "За рулем Дед Мороз". Колонна из транспорта с водителями Морозами отправится с площади Ленина по улице Первомайской, конечная точка - парк в Подниколье. Как заверили в управлении культуры города, в автопробеге примут участие около 70 машин, в парке колонна остановится, там же будут фотосессия и открытие сказочного дома Деда Мороза.
Фото:pixabay.com
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