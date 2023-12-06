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Новогодние елки в Минске приобретают праздничный вид

Главная елка страны и Октябрьская площадь приобретают праздничный вид. В украшении - разноцветные шары. У подножия новогоднего дерева воздвигают зимние декорации.

Атмосфера понемногу наполняет и набережную Свислочи.У Дворца спорта возводят елку оригинальной конструкции. Каркас стилизованного дерева не монолитный. В центре - арка, например, чтобы сделать селфи.

Засверкает главная новогодняя елка, как и вся праздничная иллюминация, уже в воскресенье, 10 декабря. Огни большого города включат в 17:00.

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