Новогодние елки в Минске приобретают праздничный вид

Главная елка страны и Октябрьская площадь приобретают праздничный вид. В украшении - разноцветные шары. У подножия новогоднего дерева воздвигают зимние декорации.

Атмосфера понемногу наполняет и набережную Свислочи.У Дворца спорта возводят елку оригинальной конструкции. Каркас стилизованного дерева не монолитный. В центре - арка, например, чтобы сделать селфи.