Новогодние локации в Ботаническом саду

Новогодний антураж в Центральном ботаническом саду. Уже готовы праздничные площадки под открытым небом и в экспозиционной оранжерее. На площади почти в 90 гектаров десяток фотозон. В наряд из разноцветных огоньков оделась и главная аллея. Гостям предлагают экскурсии, игры и квесты с Дедом Морозом и Снегурочкой, а 26 декабря еще и фудкорты, самоварное и пиротехническое шоу.

На главной аллее гостей будет встречать символ наступающего года - скульптура Белого металлического Быка. Праздничная программа в Ботаническом саду продлится до 2 января.



