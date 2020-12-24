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Новогодние локации в Ботаническом саду

Новогодний антураж в Центральном ботаническом саду. Уже готовы праздничные площадки под открытым небом и в экспозиционной оранжерее. На площади почти в 90 гектаров десяток фотозон. В наряд из разноцветных огоньков оделась и главная аллея. Гостям предлагают экскурсии, игры и квесты с Дедом Морозом и Снегурочкой, а 26 декабря еще и фудкорты, самоварное и пиротехническое шоу.
На главной аллее гостей будет встречать символ наступающего года - скульптура Белого металлического Быка. Праздничная программа в Ботаническом саду продлится до 2 января.

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