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Новогодние мечты сбываются в рамках акции "Елочка желаний"
До Нового года осталось 22 дня. Приближается время чудес. И помочь в осуществлении детской мечты может каждый! "Патриоты Беларуси" организовали праздник в рамках акции "Елочка желаний". На протяжении трех недель волонтеры принимали письма от воспитанников школ-интернатов.
Пришло более тысячи посланий со всей страны.
О детских желаниях на Новый год - материал Виктории Шарковой.
В больших и малых регионах дети писали свои самые заветные мечты, которые на Новый год исполнят волшебники один из тех неравнодушных - Михаил Циркунов - курсант Академии МВД. В будущую профессию решил идти по стопам родителей. В раннем возрасте он сам остался без мамы, и как никто другой знает, насколько это тяжело. Подарок, о котором кто-то долго мечтал, выбран юношей неслучайно.
Несмотря на морозную погоду, с сюрпризами в руках пришло порядка 200 человек.
В конвертах к Деду Морозу от кого-то пожелания о теплом пледе, от кого-то - о красивой кукле. В преддверии праздника волонтеры вручат подарки адресатам лично в руки.
Для гостей акции организаторы подготовили яркий концерт. Не подпевая, устоять на месте было невозможно. И пусть взрослые уже не верят в Деда Мороза - им может стать каждый! Вся информация - на официальных интернет-страницах "Патриотов Беларуси".
Объединив усилия, мы можем стать тем самым чудом для ребят, которым так нужна наша поддержка и забота.
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