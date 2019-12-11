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Новогодние мотивы - в керамических изделиях
Чтобы выбрать достойный и оригинальный подарок к Новому году, нужно проявить фантазию, потратить много времени в супермаркетах и универсальных магазинах. Особый подход к подаркам представит Лариса Гулякевич.
Время приобретать рождественские и новогодние подарки. Самые дорогие сердцу - сделанные своими руками, а самые полезные и оригинальные можно приобрести здесь - в частной мастерской. Ольга Угринович - художник-керамист из творческой семьи. Продолжает традиции своих родителей. Поэтому ответственность большая за имя, дело и результат. Теплая керамика с отпечатком живых растений - лучший подарок на любой праздник.
А к Новому году и Рождеству здесь представят новые коллекции: ангелы, винтажные - Дед Мороз и Снегурочка, и символ будущего года - крысы.Сама идея - мышонок на куске сыра - принадлежит дизайнеру белорусского фарфорового завода Николаю Михолапу, который в послевоенные годы придумал этот символ благополучия и достатка. Ольга Угринович доработала его, придала современные черты и создала оригинальный образ символа 2020 года.
Отец Ольги Владимир Угринович интересовался керамикой и археологией, знал белорусское гончарное дело, но, прежде всего, был прекрасным педагогом. Мать свое художественное назначение нашла в деле художника-модельера. Продолжать семейное дело Ольга решила по-новому, а в современном подходе к народным традициям и семейному мастерству ей помогает дочь Агнета. Здесь, в фамильной теплой творческой мастерской, перед Новым годом для всех желающих проводят мастер-классы по росписи фарфора. Так рождаются подарки, сделанные руками и душой в самом сердце Минска. Современный взгляд на аутентичные белорусские традиции.
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