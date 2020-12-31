Новогодние обращения президента: контекст разных лет

Наш обозреватель

Алеся Высоцкая

использовала уникальную базу Белтелерадиокомпании, чтобы изучить, о чем говорил белорусский лидер в разные годы.

Обращения всегда были разными - теплыми, поэтичными, строгими, а местами и жесткими. Но всегда вдохновляющими!

С посылом хорошо трудиться, противостоять мировым вызовам и всегда защищать благосостояние земли белорусской.

Отсмотрев новогодние обращения, можно заметить, как менялось не только время и главные тезисы (политические, экономические, социальные). Легко увидеть, как менялась мода, президент – образец элегантности. Строгий костюм, галстук. И если после 2000-го превалирует тон красный – символ власти, победы над трудностями, иногда тон синий – цвет спокойствия и благополучия, то в конце девяностых – галстук в полоску. В архиве мы нашли одно из первых обращений. И это настоящий раритет.

Менялась ситуация в стране, обновлялся интерьер. В разные годы глава государства обращался к белорусам с экрана то, стоя у новогодней красавицы-ели, то сидя за столом в кабинете. В заключение поздравительной речи иногда поднимал бокал. Но все это лишь обрамление. Главное – внутри!

Из года в год в обращении президент говорит об успехах и вопросах, на которые предстоит обратить пристальное внимание

И если в первые годы – 1994, 1996… остро стояли вопросы реанимации промышленности, АПК, Беларусь искала собственный путь развития и формировала новую экономическую модель, то постепенно на первый план вышла уже социальная сфера, создание комфортных условий для жизни.

Обращение 2003 года называют одним из самых поэтичных в истории. Вначале президент назвал время птицей.

И во фразах было много красивых эпитетов и сравнений. Лейтмотив – глобальные вызовы, хрупкость мира, рост военной угрозы. В тот год Беларусь вошла в элиту мирового инфосообщества - создан СКИФ. Глава государства отметил высокие урожаи, новые квартиры. Призвал спасти белорусскую деревню.

В последующие годы много говорили о недопущении приватизации, что заводы будет развивать государство. Тогда мы только мечтали о многих вещах. И собственной системе зондирования Земли, не знали, что уже в 2020-м получим первое свое электричество от мирного атома, что наши ТЭЦ станут самыми экономичными в СНГ, а по уровню образования уже к 2015-му войдем в первую 30-ку мира! За всем этим – колоссальный труд каждого белоруса.

Лейтмотивом обращения - 2012 стала тема рождаемости