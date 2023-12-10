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Новогодние огни зажгли на главной елке страны
Новый год все ближе! Праздничными огнями сегодня засияла главная елка страны!
Зеленая красавица на Октябрьской площади - яркая и нарядная, усыпана разноцветными шарами и ажурными игрушками. Волшебное сияние ей придает пиксельная сетка, которая проецирует рисунки. Высота главной ели - 30 метров. Рядом расположились сказочные деревья и уютные домики. Погрузиться в праздничную атмосферу пригласили всех жителей и гостей столицы.
Вместе с елкой засияла и вся городская иллюминация. Всего вэтом году столицу украсили почти 30 новогодних деревьев. Так, дизайнерская ель выросла у Дворца спорта. Рядом - вся в огнях фантазийная арка и звездное небо. Сияют в городе и символы года - драконы.
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