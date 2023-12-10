Новогодние огни зажгли на главной елке страны

Зеленая красавица на Октябрьской площади - яркая и нарядная, усыпана разноцветными шарами и ажурными игрушками. Волшебное сияние ей придает пиксельная сетка, которая проецирует рисунки. Высота главной ели - 30 метров. Рядом расположились сказочные деревья и уютные домики. Погрузиться в праздничную атмосферу пригласили всех жителей и гостей столицы.

Вместе с елкой засияла и вся городская иллюминация. Всего вэтом году столицу украсили почти 30 новогодних деревьев. Так, дизайнерская ель выросла у Дворца спорта. Рядом - вся в огнях фантазийная арка и звездное небо. Сияют в городе и символы года - драконы.