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Новогодние подарки от "Беларусь 1"
31 декабря в 22:00 на "Беларусь 1"начнется праздничное шоу "Новый год на Макаенка, 9", специально снятое Белтелерадиокомпанией в одном из павильонов Национальной киностудии "Беларусьфильм".
В новогоднюю ночь на "Беларусь 1" Олег Скрипка и группа "Вопли Видоплясова", Тима Белорусских, Дмитрий Колдун, Naviband, "Белорусские песняры", ALEKSEEV, Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", Джо Линн Тернер, группы "Моя Мишель", "Без билета" и "Леприконсы", Александр Солодуха, Алена Ланская, Руслан Алехно, Инна Афанасьева, Виталий Воронко и многие другие исполнители подарят зрителям свои лучшие и новые песни.
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