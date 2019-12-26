Новогодние подарки принимали воспитанники дома семейного типа в Узде

Новый пункт на карте марафона добрых дел "Наши дети"! Сегодня особенная атмосфера праздника и чудес царила в Узде. Там живут самые творческие и спортивные дети. В этом убедились и гости, которые приехали в Узденский детский дом семейного типа. Среди них - заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, а также представители областной и районной властей. Дети получили в подарок компьютер, спортивную форму, а также молочные угощения и шоколад. Взамен они поделились своими творческими талантами - читали стихотворения и танцевали. В этом им помогли девочки из центра "Вясёлка".



Татьяна и Анатолий Коршук - родители-воспитатели, у которых шестеро детей, двое из них сейчас на отдыхе в Италии. Есть и трое выпускников детского дома, которые работают и учатся в колледжах. Кульминацией вечера стал совместный новогодний хоровод. В ближайшее время без подарков и внимания не останется ни один ребенок по всей стране. Масштабный благотворительный марафон продолжится до 10 января.



