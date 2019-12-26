3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Новогодние подарки принимали воспитанники дома семейного типа в Узде
Новый пункт на карте марафона добрых дел "Наши дети"! Сегодня особенная атмосфера праздника и чудес царила в Узде. Там живут самые творческие и спортивные дети. В этом убедились и гости, которые приехали в Узденский детский дом семейного типа. Среди них - заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, а также представители областной и районной властей. Дети получили в подарок компьютер, спортивную форму, а также молочные угощения и шоколад. Взамен они поделились своими творческими талантами - читали стихотворения и танцевали. В этом им помогли девочки из центра "Вясёлка".
Татьяна и Анатолий Коршук - родители-воспитатели, у которых шестеро детей, двое из них сейчас на отдыхе в Италии. Есть и трое выпускников детского дома, которые работают и учатся в колледжах. Кульминацией вечера стал совместный новогодний хоровод. В ближайшее время без подарков и внимания не останется ни один ребенок по всей стране. Масштабный благотворительный марафон продолжится до 10 января.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва