Новогодние праздники в детском хосписе

Новый год и Рождество Христово должны прийти к каждому человеку, войти в каждый дом.



С особой надеждой эти праздники ждут воспитанники Белорусского детского хосписа и их родители. Накануне юным пациентам паллиативного заведения подарили возможность окунуться в предпраздничную атмосферу. Сотрудники хосписа, волонтеры и благотворители организовали для детей и приглашенных гостей "Рождественскую ярмарку". Наталья Бордиловская подробнее (видео).



