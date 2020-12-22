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Новогодние праздники в детском хосписе

Новый год и Рождество Христово должны прийти к каждому человеку, войти в каждый дом.

С особой надеждой эти праздники ждут воспитанники Белорусского детского хосписа и их родители. Накануне юным пациентам паллиативного заведения подарили возможность окунуться в предпраздничную атмосферу. Сотрудники хосписа, волонтеры и благотворители организовали для детей и приглашенных гостей "Рождественскую ярмарку". Наталья Бордиловская подробнее (видео).

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