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Новогодние украшения в стиле вытинанки делают в Воложинском центре детей и молодежи
Снежинки на окнах, картины с ажурными узорами из бумаги и деревянные шары, оклеенные разноцветным орнаментом. Новогодние игрушки, открытки и поделки в стиле вытинанки делают к Рождеству в Воложинском центре детей и молодежи. Ребята с увлечением осваивают народный вид искусства с национальными традициями. Вытинанка появилась в Беларуси в XVI веке, а наибольшего расцвета достигла в начале XIX столетия.
Современная вытинанка - модный стиль, который объединил в себе декоративность и народный символизм. В этой стилистике декорируется одежда, оформляются интерьеры комнат и домов. Также вытинанка используется в компьюторном дизайне.
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