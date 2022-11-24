Новогодние ярмарки в Минске приглашают любителей зимнего шопинга

Зимняя сказка поселилась на столичных витринах! Снежные сюжеты специально для новогодних праздников дизайнеры разрабатывали несколько месяцев. При этом у каждого торгового объекта своя концепция. Так, за стеклом одного из крупнейших универмагов "застыли" льдинки и брошенные "снежки". А на улицу "вышли" символы наступающего года. Среди самых юных минчан эти арт-фигуры уже стали популярной фотозоной. Взрослых же пространство удивляет лаконичностью и минимализмом.

Для любителей зимнего шопинга развернулись и новогодние ярмарки. На одной площадке можно приобрести весь необходимый декор. Хвойные деревья, например, есть миниатюрные (от 20 сантиметров) и до 2,5 метра. Широкий ассортимент также елочных игрушек: предложат стеклянные и керамические, текстильные и деревянные изделия.

Выбор праздничных элементов широкий. На пестрых и сверкающих прилавках - объемные гирлянды и мишура, подарочные наборы и мягкие игрушки. Так можно добавить зимней атмосферы рабочему месту или создать рождественские декорации дома.