ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Новогодними огнями сегодня засияет главная елка страны

Праздничную иллюминацию включат! Новогодними огнями сегодня засияет главная елка страны. Чтобы создать сверкающее платье новогоднего дерева на Октябрьской площади, мастерам понадобилось более 3 000 пикселей. Теперь важно, чтобы все световые элементы работали динамично и без сбоев. Сиять новогодними огнями Минск будет каждый день с половины шестого вечера до полуночи.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все