3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Новогодними огнями сегодня засияет главная елка страны
Праздничную иллюминацию включат! Новогодними огнями сегодня засияет главная елка страны. Чтобы создать сверкающее платье новогоднего дерева на Октябрьской площади, мастерам понадобилось более 3 000 пикселей. Теперь важно, чтобы все световые элементы работали динамично и без сбоев. Сиять новогодними огнями Минск будет каждый день с половины шестого вечера до полуночи.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов