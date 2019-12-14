Праздничную иллюминацию включат! Новогодними огнями сегодня засияет главная елка страны. Чтобы создать сверкающее платье новогоднего дерева на Октябрьской площади, мастерам понадобилось более 3 000 пикселей. Теперь важно, чтобы все световые элементы работали динамично и без сбоев. Сиять новогодними огнями Минск будет каждый день с половины шестого вечера до полуночи.



