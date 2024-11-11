3.40 RUB
3.41 USD
3.60 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости
Новогодний форум Дедов Морозов и Снегурочек откроет череду праздничных мероприятий
Праздничная программа в столице порадует минчан и гостей города множеством мероприятий, которые начнутся уже в середине декабря и будут сопровождать горожан до середины января. Главные события развернутся на территории Верхнего города и возле Дворца спорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Мингорисполком.
Новогодний форум Дедов Морозов и Снегурочек, открывающий череду праздничных мероприятий, начнется 24 декабря в 15:00 на территории Верхнего города. На него приедут Деды Морозы и Снегурочки из каждого района Минска, чтобы в театрализованной форме дать старт праздникам.
С 18 декабря у Дворца спорта пройдет конкурс-презентация районных "Техноелок", созданных ведущими предприятиями и организациями города. С 25 декабря по 7 января здесь ежедневно в 19:00 будут показывать новогоднюю сказку "Волшебник Старого города, или Тайна Троицкого предместья".
Верхний город также превратится в сказочную площадку: с 25 декабря по 2 января в 17:30 и 20:00 зрителей ждут музыкальные и интерактивные программы "Новый год в стране игрушек".
С 14 декабря 2024 года по 14 января 2025 года у Дворца спорта будет работать рождественская ярмарка "Калядны кiрмаш". В деревянных шале можно будет найти елочные украшения, сувениры, сладости и кулинарные изделия. Ярмарки пройдут и в каждом районе города.
В дни Рождества, 25 декабря и 7 января, здесь также будут организованы праздничные эстрадные программы "Рождественское сияние" и "Калядная завіруха", которые начнутся в 19:35.
Главная программа новогодней ночи развернется у Дворца спорта. С 00:30 до 4:00 гостей будут развлекать белорусские эстрадные исполнители, диджеи и творческие коллективы.
В первый день нового года праздничный концерт на этой же площадке начнется в 19:30 и завершится в 22:00.
Минск обещает подарить своим жителям и гостям теплую атмосферу праздника, наполненную яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями.
Президент
Все
Судо- и станкостроение, торговый дом, АПК - перспективы в сотрудничестве с Нижегородской областью
Президент Беларуси установил порядок участия представителей страны в международных мероприятиях
Президент Беларуси помиловал 29 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности
Лукашенко предложил создать в Нижегородской области торговый дом для продажи белорусской продукции
Политика
Все
Общество
Все
"Время выбрало нас": Факты и события 2002 года, повлиявшие на историю Беларуси
Открываются все новые факты бесчеловечности и истинных размеров преступлений нацистских палачей
КГК вскрыл схему обхода налогов - 2 млн рублей не уплачено в бюджет
Мендкович: Премьер-министр в Дамаске подозрительно быстро нашел общий язык с боевиками
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все