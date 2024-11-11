Новогодний форум Дедов Морозов и Снегурочек откроет череду праздничных мероприятий

Праздничная программа в столице порадует минчан и гостей города множеством мероприятий, которые начнутся уже в середине декабря и будут сопровождать горожан до середины января. Главные события развернутся на территории Верхнего города и возле Дворца спорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Мингорисполком.

Новогодний форум Дедов Морозов и Снегурочек, открывающий череду праздничных мероприятий, начнется 24 декабря в 15:00 на территории Верхнего города. На него приедут Деды Морозы и Снегурочки из каждого района Минска, чтобы в театрализованной форме дать старт праздникам.

С 18 декабря у Дворца спорта пройдет конкурс-презентация районных "Техноелок", созданных ведущими предприятиями и организациями города. С 25 декабря по 7 января здесь ежедневно в 19:00 будут показывать новогоднюю сказку "Волшебник Старого города, или Тайна Троицкого предместья".

Верхний город также превратится в сказочную площадку: с 25 декабря по 2 января в 17:30 и 20:00 зрителей ждут музыкальные и интерактивные программы "Новый год в стране игрушек".

С 14 декабря 2024 года по 14 января 2025 года у Дворца спорта будет работать рождественская ярмарка "Калядны кiрмаш". В деревянных шале можно будет найти елочные украшения, сувениры, сладости и кулинарные изделия. Ярмарки пройдут и в каждом районе города.

В дни Рождества, 25 декабря и 7 января, здесь также будут организованы праздничные эстрадные программы "Рождественское сияние" и "Калядная завіруха", которые начнутся в 19:35.

Главная программа новогодней ночи развернется у Дворца спорта. С 00:30 до 4:00 гостей будут развлекать белорусские эстрадные исполнители, диджеи и творческие коллективы.

В первый день нового года праздничный концерт на этой же площадке начнется в 19:30 и завершится в 22:00.